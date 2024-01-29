В МИД Финляндии упраздняется департамент России

В ходе реформы министерства Россия была отнесена к Азии и Океании.

Внешнеполитическое ведомство Финляндии проводит реформу своей структуры, в частности, Департамент России, Восточной Европы и Центральной Азии будет упразднен. Как сообщает ТАСС, это следует из сообщения правительственной канцелярии.

Вопросами, связанными с Россией, будет заниматься департамент Азии и Океании, уточняется в сообщении. Всего в МИД будет три отдела: евроатлантический отдел, отдел Азии и Океании, а также отдел Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

«Благодаря реформе организация МИД станет отражать текущую геополитическую реальность и внешнеполитические события. В то же время мы совершенствуем методы работы и укрепляем культуру сотрудничества», — заявил статс-секретарь Юкка Саловаара, ответственный за реформу МИД.

Отмечается, что на текущем этапе никаких изменений в сети представительств Финляндии за рубежом, как и сокращения персонала, не предполагается.