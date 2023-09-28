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Россиянам рассказали об уголовном наказании за сбор грибов

Новости. Общество
22:00, 28 Сентября 2023
фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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В октябре вступит в силу новая статья Уголовного кодекса, а максимальное наказание по ней - до девяти лет лишения свободы.

В октябре в России вступит в силу статья Уголовного кодекса, предусматривающая ответственность за уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений, пишет  «Лента.ру».

Максимальным наказанием за сбор таких грибов будет девятилетний тюремный срок, предупредила россиян адвокат Татевик Чугурян. При этом она объяснила «Ленте.ру», что пока рано говорить о том, кому может грозить заключение, но, скорее всего, это не будет касаться обычных грибников.

Соответствующие изменения в Уголовный кодекс президент России утвердил в апреле текущего года. Согласно документу, умышленное уничтожение, повреждение, а также незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов будет наказываться тюремным сроком до девяти лет лишения свободы, уточняет интернет-издание.

Изменения в уголовный закон вступают в силу с 12 октября, напомнила юрист. Она отметила, что ответственность за схожее деяние предусмотрена и Кодексом об административных правонарушениях. Квалифицировать конкретный эпизод будут в зависимости от размера причиненного экологического вреда, а также от формы вины и общественной опасности, пояснила адвокат. При этом грибникам уголовная ответственность вряд ли грозит, подчеркнула Чугурян. 

К примеру, в действиях грибника-пенсионера, случайно срезавшего редкий гриб, входящий в утвержденный перечень, нет состава преступления, а в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении производство и вовсе может быть прекращено из-за малозначительности правонарушения, уточнила юрист. 

Правоприменительная практика по статье 260.1 Уголовного кодекса пока отсутствует, и отдельные аспекты привлечения к ответственности по ней будут уточняться. «Правоприменители в ожидании разъяснений, традиционно излагаемых в Постановлениях пленума и Обзорах Верховного Суда», — приводит «Лента.ру» слова адвоката.

Ранее в Госдуме объснили необходимость ввести уголовное наказание за уничтожение редких грибов. В нижней палате назвали недостаточной защиту особо ценных объектов растительного мира в России. Там указали, что российское уголовное законодательство содержит аналогичную норму в отношении редких животных и водных обитателей, отмечает интернет-издание.

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