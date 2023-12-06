Реклама

В высотном доме «Онегин» остались последние трехкомнатные квартиры
06.12.2023 16:22
В Петрозаводске еще можно купить квартиру в последнем доме экологически чистого квартала «Свиристель»
Сегодня 15:05

Россиянам рассказали, почему нельзя заряжать смартфон в автомобиле

Новости. Общество
22:00, 08 Декабря 2023
фото: © rawpixel.com / Freepik

Новости партнеров

Эксперт объяснил правила безопасной зарядки современных телефонов.

Важно понимать, что батарея смартфона работает на основе технологии литий-ионных аккумуляторов, которые, несмотря на свою эффективность, имеют ограниченное количество зарядов. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента инфраструктуры EdgeЦентр Алексей Учакин.

«Это означает, что рано или поздно они потеряют свою способность хранить заряд, и время работы от батареи будет сокращаться», — объяснил он.

При этом есть несколько факторов, которые могут ускорить этот процесс.

«Например, многие не знают, что зарядка смартфона в автомобиле может негативно сказаться на аккумуляторе. Это связано с тем, что во время зарядки в автомобиле напряжение может колебаться, что неблагоприятно влияет на аккумулятор», — рассказал эксперт.

Также стоит обратить внимание на то, как вы заряжаете свой телефон.

«Идеально заряжать устройство, когда уровень заряда батареи составляет около 20-30%, и отключать зарядное устройство, когда заряд достигает 80-90%. Зарядка смартфона от 0 до 100% и длительное подключение к зарядному устройству после полной зарядки может ухудшить состояние аккумулятора», — отметил специалист.

Кроме того, высокие температуры могут повредить батарею смартфона. Например, если вы оставите телефон на прямом солнечном свете или рядом с источником тепла, это может вызвать перегрев и уменьшить срок службы аккумулятора, резюмировал он.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.12.2023, 20:30
Виноделы предложили россиянам вновь начать сдавать бутылки
01.12.2023, 10:18
Небольшой город в Карелии стал вторым по популярности направлением для отдыха в России
03.12.2023, 20:30
Эксперты рассказали, стоит ли прогревать двигатель авто перед поездкой
06.12.2023, 14:22
Фотография крадущей солнце старухи восхитила жителей Карелии
07.12.2023, 12:21
Искореженные в страшной аварии машины полностью перекрыли федеральную трассу в Карелии
07.12.2023, 16:22
Известная торговая сеть закупила продукцию карельских производителей на 1 млрд рублей

Чтиво

16.11.2023 09:08
Без политики
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
По данным Минпромторга РФ, дефицит кадров в лесопромышленном комплексе составляет порядка 12 тысяч человек.
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.