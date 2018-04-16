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Новости. Общество
11:59, 16 Апреля 2018

Роструд напомнил, как отдыхаем на майских праздниках

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Первая рабочая неделя мая продлится два дня.

В Роструде напомнили, что следующая рабочая неделя в РФ будет шестидневной — с понедельника, 23 апреля, по субботу, 28 апреля включительно, после которой россиян ждут четыре выходных дня подряд по случаю празднования Первомая, а первая рабочая неделя мая продлится всего два дня, сообщает "Интерфакс".

"Следующая, соответственно, предпраздничная неделя будет шестидневной. Выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля. А среда, 2 мая, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году приходился на воскресенье. Таким образом, после длинной рабочей недели россияне будут отдыхать четыре дня подряд, с воскресенья, 29 апреля, по среду 2 мая включительно", — сообщили "Интерфаксу".

Первая рабочая неделя мая продлится всего два дня, отметили в ведомстве.

Первый рабочий день после праздничных выходных — четверг, 3 мая. Соответственно, после праздничных выходных последует двухдневная рабочая неделя.

В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на среду, никаких переносов не будет. Как отмечают в ведомстве, праздничный выходной "разделит" рабочую неделю на две части — 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом, вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ, будет короче на 1 час.

В связи с празднованием 12 июня Дня России, который в текущем году приходится на вторник, у россиян будет 3 выходных дня подряд — с воскресенья, 10 июня по вторник, 12 июня включительно. Как отметили в ведомстве, понедельник, 11 июня станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня в субботы, 9 июня.

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