Студентам колледжа культуры в Петрозаводске испортили длинные ноябрьские выходные

Учащимся сообщили об отказе от выходного в понедельник, 6 ноября, объявленный ранее нерабочим.

Как стало известно «Столице на Онего», руководство колледжа культуры и искусств сообщило студентам о том, что они будут учиться в понедельник, 6 ноября.



Между тем ранее на федеральном уровне объявили этот день выходным. Таким образом, многие иногородние студенты, собиравшиеся разъехаться по домам в районы республики на три дня, лишаются длинного уикенда.



За комментариями мы обратились к министру культуры Карелии Алексею Лесонену, в чьем ведении находится указанный колледж. Ответа «Столица на Онего» не получила.



Напомним, ноябрьские выходные выпадают на 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 ноября. При этом 3 ноября (пятница) будет сокращенным рабочим днем, а 4 ноября — праздничным.



Но по закону, если выходной совпадает с нерабочим праздничным днем, то выходной переносится на следующий рабочий день.



Поэтому россияне будут отдыхать в понедельник, 6 ноября. Таким образом 4, 5 и 6 числа — длинный уикенд.