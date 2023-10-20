В ноябре россиян ждут длинные выходные

В этом году День народного единства выпадает на субботу.

В ноябре 2023 года россиян ждут длинные выходные в честь Дня народного единства.



Всего в ноябре 30 дней: 21 день — рабочий, один из которых сокращенный, и девять выходных и праздничных дней. Это связано с Днем народного единства, который отмечается в РФ 4 ноября. В 2023 году он выпадает на выходной — субботу.



В целом, ноябрьские выходные выпадают на 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 ноября. При этом 3 ноября (пятница) будет сокращенным рабочим днем, а 4 ноября — праздничным. Но по закону, если выходной совпадает с нерабочим праздничным днем, то выходной переносится на следующий рабочий день.



Поэтому россияне будут отдыхать в понедельник, 6 ноября. Таким образом 4, 5 и 6 числа — длинный уикенд.