РПЦ намерена возвести храм на набережной Онежского озера в Петрозаводске

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин захотел преподнести подарок горожанам к 100-летию Республики Карелия.

Не успели в карельской столице утихнуть ожесточенные споры вокруг строительства на площади Кирова часовни святого Фаддея Петрозаводского и передачи Русской православной церкви бывшего здания глазной больницы в историческом квартале города, как руководство Карельской митрополии РПЦ заявило о своих планах возвести огромный храм на набережной Онежского озера. Построить его хотят как раз по соседству с бывшей глазной клиникой, где сейчас располагается Петрозаводское епархиальное управление.

Выступая на годовом собрании духовенства и прихожан епархии, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин пообещал продолжить усилия, чтобы добиться разрешения на строительство храма "Всех святых в земле Карельской просиявших" на территории епархиального управления. "В Карелии нет ни одного храма, который был бы посвящен им. В храме планируется поместить памятные доски с именами выдающихся деятелей Карелии. Храм может стать достойным подарком к 100-летию республики", – сказал глава Карельской митрополии.

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