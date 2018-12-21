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Новости. Общество
14:38, 21 Декабря 2018
фото: eparhia.karelia.ru

РПЦ намерена возвести храм на набережной Онежского озера в Петрозаводске

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Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин захотел преподнести подарок горожанам к 100-летию Республики Карелия.

Не успели в карельской столице утихнуть ожесточенные споры вокруг строительства на площади Кирова часовни святого Фаддея Петрозаводского и передачи Русской православной церкви бывшего здания глазной больницы в историческом квартале города, как руководство Карельской митрополии РПЦ заявило о своих планах возвести огромный храм на набережной Онежского озера. Построить его хотят как раз по соседству с бывшей глазной клиникой, где сейчас располагается Петрозаводское епархиальное управление.

Выступая на годовом собрании духовенства и прихожан епархии, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин пообещал продолжить усилия, чтобы добиться разрешения на строительство храма "Всех святых в земле Карельской просиявших" на территории епархиального управления. "В Карелии нет ни одного храма, который был бы посвящен им. В храме планируется поместить памятные доски с именами выдающихся деятелей Карелии. Храм может стать достойным подарком к 100-летию республики", – сказал глава Карельской митрополии.

Читайте подробнее в статье "РПЦ захотела храм на набережной"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Жорж
2018-12-21 16:05:57
Этот храм кому то нужен ????????????????????????????? Зачем вы строите столько храмов , пероводите столько денег , не своих при том . С каждым годом всё больше людей отворачиваются от церкви , при нищем народе строить храмы это просто кощунственно и противоестественно . помогите лучше нищим прихожанан , хватит жировать . попы !!!!!!!!!!!!!!!
Саныч
2018-12-21 15:39:07
Может, не надо?
кир
2018-12-21 15:08:04
Нарушение прав неверующих, которых абсолютное большинство.
бюджет
2018-12-21 15:57:02
кир, а где статистика? У меня вся семья верующая! И в храм ходим, и свечки, и усопшим, и живым ставим. И про "ПРАВА" не надо....
Leopol'd
2018-12-21 14:53:39
Считать ли этот проект дискриминацией по религиозному признаку представителей других конфессий? Им подобный проект и в центре не разрешат, не то что на набережной или в историческом центре.
Давайте уж построим бахаистский храм, например. Храм всех религий, фактически. В официально религиозном государстве Израиль получилось...
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