Ручей с нефтепродуктами вновь стекает в Онежское озеро у парка в Петрозаводске (ФОТО)

Онежское озеро в районе популярного у петрозаводчан Приозерного парка покрылось нефтяными пятнами.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото побережья Онежского озера в районе Приозерного парка на улице Московская.

"Все новости только о короновирусе. Про экологию забыли. А вот оно, течет ручейком в озеро и благоухает...", - комментируют фото читатели.

Напомним, в районе Приозерного парка располагается один из наиболее проблемных выпусков ливневых стоков. В 2009 году на этом выпуске был зафиксирован выброс стоков c нефтепродуктами, содержание которых в несколько тысяч раз превысило предельно допустимые концентрации. Это заставило городские власти установить в районе пляжа локальные очистные сооружения, но они не справляются с продолжающимся загрязнением озера нефтепродуктами.

В адмнистрации Петрозаводска считают, что международный проект позволит городу избавиться от загрязнения Онежского озера нефтепродуктами в районе Приозерного парка.