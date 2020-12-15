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Ручей с нефтепродуктами вновь стекает в Онежское озеро у парка в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
14:38, 16 Декабря 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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Онежское озеро в районе популярного у петрозаводчан Приозерного парка покрылось нефтяными пятнами.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото побережья Онежского озера в районе Приозерного парка на улице Московская.

"Все новости только о короновирусе. Про экологию забыли. А вот оно, течет ручейком в озеро и благоухает...", - комментируют фото читатели.

Напомним, в районе Приозерного парка располагается один из наиболее проблемных выпусков ливневых стоков. В 2009 году на этом выпуске был зафиксирован выброс стоков c нефтепродуктами, содержание которых в несколько тысяч раз превысило предельно допустимые концентрации. Это заставило городские власти установить в районе пляжа локальные очистные сооружения, но они не справляются с продолжающимся загрязнением озера нефтепродуктами.

В адмнистрации Петрозаводска считают, что международный проект позволит городу избавиться от загрязнения Онежского озера нефтепродуктами в районе Приозерного парка.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-16 15:33:17
Системный кризис. Самобытные его не решат.
Njkdez
2020-12-16 14:53:51
Позор сити менеджеру Петрозаводска не способна нечего полезного своевременно организовать. Настоящая подружка гены молоточка.
Njkdez
2020-12-16 14:50:42
некоторые друзья экс депутата матвеева любили сидеть в 5* в ОАО кайфовали. Сколько будет продолжаться халтурная работа мирошник? Рыба в Онеге подохнет ей то чего? На зп вышесредней по Карелии можно и в ЛотосГурмане отовариваться, кушать за обе щечки досыта?
театральный критик
2020-12-16 14:46:08
Своих блохастых там выгуливают, но фоточки какашек в интернетики не выкладывают.
zanoza
2020-12-16 14:45:30
Системный сброс нефтепродуктов в этом месте, однако. Решить проблему раз и навсегда не могут, да и вообще ничего не могут, только денежки пилить научились.
Изя
2020-12-16 14:41:50
Откуда нефть то ? Никто не разбирался ? ожет на нефти сидим . а чинуши и не знают
Гость
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