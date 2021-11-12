«Рукодельники ли вы»: депутат Заксобрания Карелии сама сделала кормушку для птиц (ФОТО)

Ольга Шмаеник показала красивую кормушку для птиц, сделанную своими руками.

Как пишет депутат на своей странице, кормушку она сделала на дачу.

«Ну как сделала: из набора для сборки соединила шурупами с помощью отвертки все части, раскрасила их и покрыла лаком. И вот столярная часть процесса мне прямо очень зашла и получилась лучше, чем художественная», — написала Ольга Шмаеник.

Сама депутат критично оценивает рисунок и считает, что ей есть, куда стремиться, хотя профессионалам роспись понравилась.

«Рукодельники ли вы?», — с таким вопросом в итоге обратилась Ольга Шмаеник к своим подписчикам.