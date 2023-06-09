«Русь Танцевальная»: жители Петрозаводска танцевали вместе со всей страной (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В понедельник, 12 июня, на Советской площади в Петрозаводске организовали флешмоб «Русь Танцевальная – 2023».

В День России, 12 июня, в 13.00, на Советской площади возле памятника Отто Куусинену начался всероссийский танцевальный флешмоб «Русь Танцевальная – 2023».



Музыку к событию традиционно написал фольклорный ансамбль из Санкт-Петербурга. В аранжировке чередуются мотивы народных танцев из разных регионов страны.









































Напомним, ранее мы опубликовали фоторепортаж с праздничной площадки у Петровского дворца на улице Красной.