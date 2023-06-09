Рыбаки из Карелии перевернулись на лодке в Онежском озере

Сотрудники МЧС спасли двоих рыбаков, перевернувшихся на лодке в Онежском озере в Карелии.

В субботу, 10 июня, в 14.45, на Онежском озере перевернулась лодка с двумя рыбаками. Инцидент произошел на территории Пудожского района.



Как сообщили «МК в Карелии» в региональном МЧС, оказавшиеся в воде рыбаки сумели забраться на перевернувшуюся лодку и вызвать спасателей.

Сотрудники МЧС из Вытегры спасли рыбаков, позже их отвезли домой.