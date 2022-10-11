Рыбаки на резиновой лодке чуть не погибли на Онежском озере под Петрозаводском

Спасатели помогли вернуться на берег терпящим бедствие рыбакам в Прионежском районе.

Трагедией чуть не закончилась рыбалка для двоих жителей Карелии, которые в минувший вторник, 1 ноября, на резиновой лодке вышли на Онего в Прионежском районе. В 15 км от СНТ «Сосновый бор» они терпели бедствие и обратились за помощью к спасателям. Об этом сообщили в Госкомитете республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

На озеро рыбаки отправились во вторник около 13 часов. Погода резко изменилась, ветер усилился. Волны не позволили рыбакам самостоятельно добраться до берега. Мужчины попросили о помощи. Навстречу лодке отправились спасатели. Рыбаков быстро нашли и сопроводили до берега. В результате происшествия никто не пострадал. Рыбакам напомнили о правилах безопасности на воде.

Ранее сообщалось, в Костомукше форелеводы спасли пенсионера на неуправляемой лодке.