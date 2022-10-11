Форелеводы в Карелии спасли пенсионера на неуправляемой лодке

На озере в Костомукше в беду попал 74-летний пенсионер.

Как сообщается в паблике «Мой Петрозаводск», 29 октября 74-летний мужчина вышел в озеро на лодке без мотора. Вечером по пути к берегу пенсионер потерял одно весло. Лодка стала неуправляемой, и ее отнесло к ближайшему острову. Рыбак сумел дозвониться до родственника, а тот обратился к спасателям.

В МЧС Карелии «Столице на Онего» рассказали, что ЧП произошло на озере Верхнее Куйто в Костомукше, а на помощь пенсионеру первыми пришли работники форелеводческого хозяйства, которые и помогли пожилому мужчине добраться с острова до берега.