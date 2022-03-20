С 21 по 27 марта Прионежская сетевая компания продолжит неотложные ремонты на энергообъектах 

АО «ПСК» выполняет необходимые работы в рамках Ремонтной программы на 2022 год

Энергетики предупреждают население, что выполнение ремонтных работ на энергообъектах невозможно без кратковременных отключений потребителей и просит отнестись к этому с пониманием.

С 21 по 27 марта кратковременные отключения возможны:

Олонецкий национальный район:

— 21 марта с 14.00 до 17.00. Поселок Ильинский: улица Дружбы народов, Садовая, Леселидзе (дом 57-А), здание средней школы.

— С 21 по 27 марта с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улица Володарского (дома 55, 56).

— С 21 по 25 марта с 10.00 до 17.00. Поселки Верхний Олонец, Черная Речка, Интерпоселок; СОТ «Ручеек» в окрестностях г. Олонец; деревня Коткозеро: улица Степаннаволок.

— 22 марта с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улицы Пролетарская (дома 5-15), Карла Либкнехта (дома 1-19), переулок Железнодорожный.

— 23 марта с 13.30 до 17.00. Город Олонец: улицы Ленина (дома 1-6), Свирских дивизий (дома 2, 2-А, 3, 4), Урицкого (дома 5, 9, 9-А, 11, 13, 15), здания Центра занятости, детского сада «Звездочка», кинотеатра, дома культуры, столовой № 5, гостиницы «Олония», «Россельхозбанка», насосной станции.

— 24 марта с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (44-А, 45-А, 46-А, 47-А, 48-А).

— 25 марта с 10.00 до 11.00. Город Олонец: очистные сооружения.

— 25 марта с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улица Никитская.

Кемский муниципальный район:

— С 21 по 27 марта с 9.00 до 10.00 и с 17.00 до 18.00. Поселок Панозеро.

— 22 марта с 9.00 до 14.00. Город Кемь: улицы Некрасова (дома 35-64), Бланки (дома 20-42).

— 23 марта с 12.30 до 17.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Октябрьская, Заводская, Железнодорожная, Кедроручьевая, Южная, Пионерская, Северная, Молодежная, Комсомольская (дома 44-58), Новая, Лесная, Строителей, Ручьевая, Юбилейная (дома 2, 3, 3-А, 15-А, 15-Б, 19, 28-33), переулок Юбилейный. Здания детского сада «Елочка», средней школы, детского дома, «Почты России».

Лоухский муниципальный район:

— 21 марта с 11.00 до 12.00. Поселки Софпорог, Новый Софпорог.

— 23 марта с 9.30 до 12.00. Поселок Плотина: улицы Клубная, Шахтерская, Гористая, Набережная, переулок Строительный. Здания поселковой администрации, «Почты России», ФАПа.

Сегежский муниципальный район:

— с 21 по 23 марта с 9.00 до 17.00. Поселок Кяргозеро.

— 22 марта с 10.00 до 13.00. Поселок Олений.

— 22 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Идель.

— С 22 по 27 марта с 10.00 до 17.00. Поселок Вача.

Муезерский муниципальный район:

— С 21 по 23 марта с 12.00 до 16.00. Поселок Муезерский: улица Октябрьская (частично).

— 23 и 24 марта с 12.00 до 16.00. Поселок Муезерский: улица Гагарина (частично).

Кондопожский муниципальный район:

— С 21 по 24 марта с 10.00 до 17.00. Поселок Гирвас, деревня Койкоры.

Сортавальский муниципальный район:

— С 21 по 25 марта с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы: 40 лет ВЛКСМ (дом 24), Кирова (дома 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38).

— 24 марта с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Первомайская, Каменистая (обе частично).

Лахденпохский муниципальный район:

— С 21 по 25 марта с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Фанерная. Здания магазина ИП Шалгуновой, Лютеранской церкви.

Костомукшский городской округ:

— с 23 по 27 марта с 9.00 до 17.00. Окрестности г. Костомукша: СНТ «Родник», СОТ «Шариярви».

Прионежский муниципальный район:

— 21 марта с 10.00 до 17.00. Поселок Ладва: улица Строительная, СОТы в окрестностях. Здание цеха камнеобработки; станция Пяжиева Сельга.

— 21 марта с 10.00 до 14.00. Станция Шуйская: улицы Привокзальная, Молодежная, переулок Горный.

— 21 марта с 14.00 до 00.00. Деревня Верховье: улицы Хутор, Верхняя, Биричево, переулок Владимирский.

— С 21 по 23 марта с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа: улица Береговая.

— 22 марта с 9.00 до 17.00. Поселки Ладва, Ладва-Ветка.

— 22 и 23 марта с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: переулки Набережный и Заречный.

— 23 марта с 10.00 до 14.00. Местечко Сургуба: СНТ «Подсолнух».

— 23 и 24 марта с 10.00 до 16.00. Станция Шуйская: Кондопожское шоссе.

— 24 и 25 марта с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: СНТ «Паломиес».

Калевальский национальный район:

— 21 марта с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улицы Марии Михеевой (дома 92, 98, 100, 102), Вяйнямейнена (дом 112).

— 22 марта с 10.00 до 12.00. Поселок Боровой: здания ДРСУ и пилорамы.

— 22 марта с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улица Советская (дома 24, 26, 28).