Реклама

В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28
Знаменитую советскую стелу «Туризм – лучший отдых» воссоздали на набережной Петрозаводска
22.06.2023 14:11

С Дня города в Петрозаводске ведут прямую трансляцию

Новости. Общество
12:45, 24 Июня 2023
фото: © Людмила Корвякова / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Горожане, которые испугались плохой погоды, могут следить за мероприятиями праздника, не выходя из дома.

Как сообщили в мэрии столицы Карелии, с празднования Дня Петрозаводска ведется прямая трансляция. Напомним, ранее мы сообщали о том, что праздничные мероприятия проходят по ранее опубликованной программе.

Главными праздничными площадками стали сцена в створе проспекта Ленина, Онежская набережная и площадь Кирова. Троллейбусы, а также автобусы № 14 и № 5 в этот день будут работать допоздна: последние из них проедут по центру города в 00.30.

С 12.00 и до конца дня на центральной площадке будут проходить выступления творческих коллективов и исполнителей — симфонического оркестра Карельской филармонии, концертного хора «Лаулу» и хоровой капеллы мальчиков и юношей «Виват», танцевальных клубов «Ритм» и «Рэгтайм», финалистов телепроекта «Голос. Дети», хореографической студии «Поколение», вокальной студии «SOLO» и многих других.

К сценической площадке на площади Кирова горожан приглашают приходить к 15.00. Здесь выступят артисты детского театрального центра, студенты петрозаводской консерватории, московская кавер-группа «Панды Нью-Йорка» и другие исполнители.

В 14.00 любителей здорового образа жизни и спорта ждут на открытии вейк-парка «Пиратская бухта» в Каменном бору, на стадионе «Юность», где эстафетами отметят день рождения клуба бега «Айно», в Доме бокса, где пройдет межрегиональный турнир.

На Онежской набережной исполнят танцы разных времен и стран, прочтут произведения карельских писателей в «живой микрофон», покажут авторские модные коллекции и изделия ремесленников, проведут игровые и развлекательные программы.

На площади Кирова и других площадках пройдут акции «Письма на фронт», «Благодарю», #МЫВМЕСТЕ, мастер-классы по плетению маскировочных сетей, запись видеооткрытки бойцам спецоперации, презентация проектов «Движения Первых».

Также в день праздника наградят знаками отличия почетных граждан Петрозаводска, поздравят победителей конкурса «Семья года», выпускников и медалистов.

В финале Дня города на центральной площадке для жителей и гостей Петрозаводска выступит группа «Кар-мэн». 






Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.06.2023, 15:27
На севере Карелии простились с подростком, пропавшим три года назад
20.06.2023, 08:20
Десятки людей голышом забегают в Ладожское озеро, устремляя руки к небу
22.06.2023, 08:48
Билеты на самолет до Сочи подорожали в несколько раз
17.06.2023, 22:23
Глава Петрозаводска оставляет дела и отправляется добровольцем в "Ахмат"
18.06.2023, 00:13
Глава Петрозаводска Владимир Любарский сдаст дела исполняющему обязанности
20.06.2023, 18:20
Необычный поезд прибудет в Петрозаводск в ночь с 21 на 22 июня

Чтиво

02.06.2023 14:28
Спецпроект
Что портит Ваши красивые ноги?
Больше не нужно ехать в другой город в поисках решения проблемы. Теперь удалить сосудистые образования на ногах Криолазером можно и в Петрозаводске! Как это работает, вы узнаете из статьи.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.