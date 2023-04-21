С Дня города в Петрозаводске ведут прямую трансляцию

Горожане, которые испугались плохой погоды, могут следить за мероприятиями праздника, не выходя из дома.

Как сообщили в мэрии столицы Карелии, с празднования Дня Петрозаводска ведется прямая трансляция. Напомним, ранее мы сообщали о том, что праздничные мероприятия проходят по ранее опубликованной программе.



Главными праздничными площадками стали сцена в створе проспекта Ленина, Онежская набережная и площадь Кирова. Троллейбусы, а также автобусы № 14 и № 5 в этот день будут работать допоздна: последние из них проедут по центру города в 00.30.



С 12.00 и до конца дня на центральной площадке будут проходить выступления творческих коллективов и исполнителей — симфонического оркестра Карельской филармонии, концертного хора «Лаулу» и хоровой капеллы мальчиков и юношей «Виват», танцевальных клубов «Ритм» и «Рэгтайм», финалистов телепроекта «Голос. Дети», хореографической студии «Поколение», вокальной студии «SOLO» и многих других.



К сценической площадке на площади Кирова горожан приглашают приходить к 15.00. Здесь выступят артисты детского театрального центра, студенты петрозаводской консерватории, московская кавер-группа «Панды Нью-Йорка» и другие исполнители.



В 14.00 любителей здорового образа жизни и спорта ждут на открытии вейк-парка «Пиратская бухта» в Каменном бору, на стадионе «Юность», где эстафетами отметят день рождения клуба бега «Айно», в Доме бокса, где пройдет межрегиональный турнир.



На Онежской набережной исполнят танцы разных времен и стран, прочтут произведения карельских писателей в «живой микрофон», покажут авторские модные коллекции и изделия ремесленников, проведут игровые и развлекательные программы.



На площади Кирова и других площадках пройдут акции «Письма на фронт», «Благодарю», #МЫВМЕСТЕ, мастер-классы по плетению маскировочных сетей, запись видеооткрытки бойцам спецоперации, презентация проектов «Движения Первых».



Также в день праздника наградят знаками отличия почетных граждан Петрозаводска, поздравят победителей конкурса «Семья года», выпускников и медалистов.



В финале Дня города на центральной площадке для жителей и гостей Петрозаводска выступит группа «Кар-мэн».













