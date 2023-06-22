Петрозаводск начал праздновать День города (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В карельской столице у основной сцены работает ярмарка, сообщила фотокорреспондент «Столицы на Онего».

В створе проспекта Ленина, у мэрии Петрозаводска, идет подготовка к основным событиям программы Дня города. Уже работает ярмарка, между рядов ходят первые покупатели.



Творческие коллективы готовятся к своим выступлениям. Напомним, ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский и руководитель республики Артур Парфенчиков заявили, что праздник в честь 320-летия города отменен не будет.



Также напомним программу события.



























