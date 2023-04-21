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С начала года три с половиной тысячи жителей Карелии нашли работу с помощью службы занятости

Новости. Экономика
16:21, 09 Июня 2023
фото: © handynews.ru

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Официальный уровень безработицы в Карелии составил 1,3%.

По информации Управления труда и занятости Карелии, на начало июня официальный уровень безработицы в Карелии составил 1,3%. Там же приводят цифры за предыдущий год — тогда официальная безработица составляла 1,6% экономически активного населения.

Работодатели республики сегодня предложили более 7200 вакансий. Органы службы занятости приглашают всех желающих повысить профессиональные компетенции и получить новые специальности. На эти цели в бюджете региона заложен 181 миллион рублей.

С начала года жители Карелии по заявкам работодателей обучились по направлениям: крановщик, продавец, монтажник санитарно-технических систем и другим. Всего новые профессии и специальности освоили почти 300 жителей региона, некоторые из них смогли открыть свое дело. На сегодняшний день продолжают обучение 529 человек.

Средняя предлагаемая зарплата на разных предприятиях республики колеблется от 37 до 53 тысяч рублей.

Безработные жители республики могут получить от 100 до 400 тысяч на открытие собственной предпринимательской деятельности. Всего с начала года с начала года уже 313 бывших безработных граждан при финансовой поддержке органов службы занятости открыли собственное дело.

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