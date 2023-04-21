Минтруд РФ рассказал, как будем отдыхать в 2024 году

Ведомство предлагает увеличить количество выходных дней на Первомай.

Минтруд РФ подготовил проект постановления по праздничным дням в 2024 году. Пока документ не принят и официально не опубликован.

Ведомство предлагает выделить населению четыре выходных дня на Первомай: с 28 апреля (воскресенье) по 1 мая (среда), суббота — 27 апреля — будет рабочей.

Что будет с новогодними каникулами и другими праздниками, знает проект «Жизнь и кошелек».