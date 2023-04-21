Карелия стала одним из самых популярных регионов России для отдыха в санаториях

Республика вошла в топ-15 регионов, куда россияне едут за санаторно-курортным лечением.

Рейтинг российских регионов, популярных для летнего санаторно-курортного отдыха в этом году, составил портал бронирования Санатории-России.рф.

В первую пятерку, по данным сайта, вошли Московская область, Башкортостан, Татарстан, Тюменская и Калининградская области. Не включали в список южные регионы страны.

Карелия оказалась в топ-15 регионов, куда также вошли Ленинградская и Челябинская области, Москва, Пермский край, Свердловская, Самарская, Новосибирская области, Алтай и Ульяновская область.

В рейтинге учитывалась стоимость отдыха, в которую включены проживание, трехразовое питание и лечебно-оздоровительные процедуры.

Дешевле всего летом отдохнуть в санаториях Саратовской области (3,8 тысячи рублей в сутки), Мордовии и Кировской области (по 4,1 тысячи рублей). Напротив, отдых в Карелии оказался одним из самых дорогих, более 6 тысяч рублей за сутки.