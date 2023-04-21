Стоимость отдыха в популярнейшей туристической стране выросла почти вдвое

В Ассоциации туроператоров России рассказали о серьезном росте стоимости отдыха в Турции.

Цены на путевки в Турцию увеличились вдвое по сравнению с доковидным 2019-м. О возросшей стоимости отдыха в популярной курортной стране сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Об этом пишет Лента.ру.

Отмечается, что средний чек на Турцию летом 2023 года вырос на 73-91 процент в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Эксперты подчеркнули, что еще до начала пандемии COVID-19 россияне могли отдохнуть на турецких курортах примерно за 50-60 тысяч рублей на человека.

В настоящее время средняя стоимость тура в Турцию на одного у Coral Travel составляет 96,6 тысячи рублей, у Fun& Sun — 104,3 тысячи рублей, у Anex Tour — 106,5 тысячи рублей, у Pegas Touristik — 117,8 тысячи рублей.

Специалисты считают, что на рост цен существенно повлияло подорожание авиабилетов и проживания. Более того, по данным АТОР, туристический поток из России в Турцию сократился более чем на треть. При этом стало больше тех, кто может позволить себе дорогие отели и траты на дополнительные услуги.