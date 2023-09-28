Турция вошла в тройку лучших экономических стран-партнеров Карелии

Карелия продолжает развивать и укреплять сотрудничество с Турецкой Республикой.

В среду, 27 сентября, началась бизнес-миссия Карелии в Турцию под руководством министра экономического развития Олега Ермолаева. В первый день стороны провели более 60 деловых встреч.



В бизнес-визите участвуют представители карельских компаний пищевой и лесопромышленной отраслей, машиностроения и IT-сферы, которые планируют укрепить свои позиции за рубежом.



Карельская делегация продолжит работать в Турции еще два дня. Основные мероприятия запланированы в Стамбуле, деловой столице страны, где сконцентрированы крупнейшие предприятия, финансовые институты и объединения предпринимателей из самых разных сфер деятельности, заявили в пресс-службе карельского правительства.







По итогам 2022 года товарооборот нашей республики с Турцией вырос в два раза, выведя эту страну на третье место в числе основных стран-контрагентов.



Традиционно в Турцию поставляют железорудные окатыши, бумагу и картон, изделия из древесины, а также части для строящейся АЭС «Аккую».



В свою очередь, в нашу республику напрямую поставляется, главным образом, продукция пищевой промышленности, котлы и оборудование, а также химические продукты.



Во время разговора с руководителем департамента международного сотрудничества мэрии Стамбула Барбаросом Бююксаанаком стороны обсудили вопросы возможного взаимодействия с различными структурами и предприятиями города.



«Турецкая сторона очень заинтересовалась возможностью сотрудничества с нашей северной республикой. Господин Бююксанаак сам провел несколько лет на европейском севере и прекрасно представляет, как устроена жизнь в наших широтах. Кроме этого, близость к Санкт-Петербургу и потрясающая природа Карелии также привлекательны для турецких коллег», — говорится в пресс-релизе.







Также карельская сторона пообщалась с заместителем торгового представителя России в Турции Евгением Ефремовым и представителем АО «Российский экспортный центр» Тимуром Сафиным.



«Наметили конкретные шаги по развитию взаимодействия, в соответствии с которыми будем строить работу на продвижении пожарных роботов компании „ЭФЭР“ в Турции, вовлечении большего числа турецких компаний для участия в международном форуме камнеобработки „Карелфорум — 2024“, который запланирован на май следующего года, проведем работу с карельскими компаниями на предмет поставки конкретных товаров напрямую из Турецкой Республики, минуя многочисленных посредников», — отметил глава карельского Минэка Олег Ермолаев.



По его словам, в сфере пищевой промышленности правительство Карелии будет помогать компаниям, экспортирующим наши дикоросы, а также форелеводам, которые рассматривают различные варианты поставки посадочного материала из Турции.



"Также в ближайшее время будем готовить проведение в Карелии Дней турецких инвесторов при поддержке торгового представительства. Такой формат широко используется в других регионах России и уже приносит определенные положительные результаты в виде создания предприятий и строительства различных объектов с привлечением финансирования из Турции", — рассказал Ермолаев.



Во время визита в стамбульскую зону промышленности и свободной торговли «Десбаш» участники бизнес-миссии провели переговоры с заместителем гендиректора Ибрагимом Озчеликом о возможности создания карельскими компаниями совместных предприятий с турецкими партнерами.



Помимо льготных тарифов на коммунальные услуги и налоговые льготы, «Десбаш» предлагает аренду складских и производственных помещений по цене, которая варьируется от четырех до девяти долларов США за квадратный метр. Также развита логистика, позволяющая с минимальными затратами поставлять по морю произведенную в промышленной зоне продукцию практически в любую точку мира.



В течение последующих двух дней бизнес-миссии в Турецкую Республику запланирован карельско-турецкий бизнес-форум с презентацией инвестиционной привлекательности и экономического потенциала Карелии.



Напомним, бизнес-миссия организована Минэкономразвития Карелии совместно с центром поддержки экспорта и АО «Корпорация развития Республики Карелия» в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».



