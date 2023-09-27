Главу Минэка Карелии впечатлили низкие цены на аренду складов в Стамбуле

Министр экономического развития республики Олег Ермолаев находится с бизнес-миссией в Турции.

Глава Минэка вместе с представители лесопромышленных, машиностроительных, пищевых и IT-компаний проводит встречи с турецкими парнерами в Стамбуле, пишет «МК в Карелии» со ссылкой на телеграм-канал министра.

«Участники бизнес-миссии побывали в стамбульской зоне промышленности «Десбаш», где провели переговоры о создании совместных карельско-турецких предприятий. Карельского чиновника впечатлила при этом низкая арендная плата складских и производственных помещений в турецкой промзоне», - пишет издание.

В каких отраслях министр рассчитывает сотрудничать с турецкими инвесторами, знает «МК в Карелии».