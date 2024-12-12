Олег Ермолаев проконтролировал ход работ по реализации приоритетных инвестиционных проектов в Кондопожском районе

Несколько проектов находятся в завершающей стадии строительства, рассказал министр экономразвития Карелии.

Министр экономического развития Карелии проконтролировал ход работ по реализации приоритетных инвестиционных проектов, объектов инфраструктуры в Кондопожском районе, сообщили в паблике администрации района.



Сегодня здесь создана территория опережающего развития «Кондопога», которая предполагает целый ряд преференций для инвесторов. И в настоящее время несколько проектов находятся в завершающей стадии строительства — рассказал на своей странице в соцсети министр экономразвития республики Олег Ермолаев.



По его словам, одним из таких проектов является строительство высокотехнологичного завода по производству рыбных кормов компании «Аква Фид», принадлежащей Николаю Федоренко.

Предприятие, расположенное в Березовке, в ближайшее время начнет выпуск экструдированных кормов для ценных пород рыб — форели, лосося и осетра, с производительностью до 40 тысяч тонн в год. Запуск завода позволит удовлетворить спрос отечественных рыбоводческих хозяйств на качественные корма, что особенно актуально в условиях санкций и прекращения поставок из европейских стран.





Другой проект группы компаний «Федоренко» реализуется в селе Янишполе на базе бывшей птицефабрики. Здесь созданы цеха по инкубации икры форели и выращиванию малька. Производственные мощности предприятия позволят ежегодно выращивать несколько миллионов молоди рыбы, что существенно сократит зависимость от импорта мальков из стран Евросоюза.





Третий проект — строительство завода по переработке морских водорослей компанией «Биомедицинские инновационные технологии» в Березовке. Предприятие планирует выпускать биологически активные добавки, косметику и детское питание на основе ламинарии и фукуса, добываемых в Белом море.



Как подчеркнули в сообществе, реализация этих проектов создаст новые рабочие места, увеличит налоговые поступления в бюджет региона и внесет значительный вклад в развитие экономики Карелии.