Самолет-разведчик ВВС США заметили у границы Карелии

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent заметили над территорией Финляндии у границы с Россией.

Во вторник, 31 октября, американский самолет-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent заметили в небе Финляндии у границы с Россией, пишет «Деловой Петербург».



Наблюдение сделали пользователи сервиса Flightradar24, позволяющего в реальном времени наблюдать за перемещением воздушных судов.



Самолет находится на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) США.



На сайте онлайн-сервиса Flightradar видно, как он совершает полет вдоль восточной границы Финляндии, долетая до Костомукши на севере и обратно к Финскому заливу, разворачиваясь примерно над Порвоо. Самолет совершил несколько таких кругов.







Скриншот страницы онлайн-сервиса Flightradar24. Автор фото: flightradar24.com.