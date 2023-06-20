В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП, где серьезно пострадала гражданка Финляндии

Вечером 21 июня в Сортавальском районе Карелии разбилась японская легковушка с автоледи за рулем.

В среду, 21 июня, в 21.51, на 277 километре федеральной трассы А-121 произошло ДТП, сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе региональной ГИБДД.



По предварительным данным, женщина за рулем Mitsubishi слишком сильно разогналась, не справилась с управлением и оказалась в кювете.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что в дорожной аварии пострадала женщина 1988 года рождения, жительница Петрозаводска и гражданка Финляндии.



С черепно-мозговой травмой, ушибами и резаными ранами верхних конечностей пострадавшую доставили в Сортавальскую ЦРБ.