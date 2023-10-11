Самолет Петрозаводск – Москва после «сигнала тревоги» благополучно приземлился в столице

В Минтрансе Карелии рассказали о самолете из Петрозаводска, с борта которого якобы был подан сигнал бедствия.

Как сообщили в Минтрансе республики «МК в Карелии», самолет рейсом «Петрозаводск – Москва» вылетел сегодня из пункта назначения – Петрозаводска в 11.10 и в 12.35 благополучно приземлился в аэропорту Москвы.

«Про сообщение о сигнале тревоги информации у нас нет. Скорее всего, оно ложное. Самолет благополучно долетел до места назначения в Москву. Пассажиры уже получают багаж», - прокомментировал ситуацию «Московскому комсомольцу в Карелии» гендиректор аэропорта «Петрозаводск» Михаил Степанов.

Ранее ТАСС сообщил, что пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над территорией России. Среди них был и самолет из Петрозаводска.