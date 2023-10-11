Пять российских авиалайнеров — два из них из Петрозаводска — подали сигналы тревоги во время полета

Речь идет о рейсах Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва, Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург

Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над территорией России, пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

«Рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва выставили код ответчика „Общая тревога“, находясь в полете», — цитирует собеседника агентство.

После этого сигналы тревоги подали также рейсы Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

Ни один из самолетов не изменил курс или высоту полета, все они направляются в аэропорты назначения, пишет информагентство ТАСС.

Причиной получения сигналов тревоги с бортов российских пассажирских лайнеров стал сбой в электронной системе отслеживания самолетов, сообщает Телеграм-канал «Российская Газета | Новости» со ссылкой на авиационные службы.



Все рейсы, от которых поступил сигнал тревоги, совершили штатные посадки в аэропортах назначения, отмечается также в источнике.