Пять российских авиалайнеров — два из них из Петрозаводска — подали сигналы тревоги во время полета

«Рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва выставили код ответчика „Общая тревога“, находясь в полете», — цитирует собеседника агентство.
После этого сигналы тревоги подали также рейсы Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург.
Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.
Ни один из самолетов не изменил курс или высоту полета, все они направляются в аэропорты назначения, пишет информагентство ТАСС.
Причиной получения сигналов тревоги с бортов российских пассажирских лайнеров стал сбой в электронной системе отслеживания самолетов, сообщает Телеграм-канал «Российская Газета | Новости» со ссылкой на авиационные службы.
Все рейсы, от которых поступил сигнал тревоги, совершили штатные посадки в аэропортах назначения, отмечается также в источнике.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание