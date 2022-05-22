Сараи сгорели ночью в райцентре на севере Карелии (ФОТО)

Пять пожарных пытались ночью спасти хозпостройки в Кеми.

Сегодня, 23 мая, в 2.52 кемский отряд пожарной службы (две единицы техники, пять человек) привлекался для тушения пожара хозяйственной постройки в районе дома № 56 по улице Некрасова. Об этом сообщается в паблике «Пожарная Охрана Кемского района».

Пожар был ликвидирован в 3.15.

Ранее сообщалось, особый противопожарный режим введен в Петрозаводске.