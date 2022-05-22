Сараи сгорели ночью в райцентре на севере Карелии (ФОТО)

Пять пожарных пытались ночью спасти хозпостройки в Кеми.
Сегодня, 23 мая, в 2.52 кемский отряд пожарной службы (две единицы техники, пять человек) привлекался для тушения пожара хозяйственной постройки в районе дома № 56 по улице Некрасова. Об этом сообщается в паблике «Пожарная Охрана Кемского района».
Пожар был ликвидирован в 3.15.
Ранее сообщалось, особый противопожарный режим введен в Петрозаводске.
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