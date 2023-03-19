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Сбер: в восемь раз вырос спрос на кредитование индивидуального жилого строительства в Карелии

Новости. Общество
16:13, 20 Марта 2023
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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За два месяца 2023 года Сбер в Карелии выдал в восемь раз больше ипотеки на индивидуальное жилое строительство (ИЖС), чем за этот же период годом ранее.

На Северо-Западе объем кредитования на индивидуальное жилое строительство в регионе вырос в шесть раз и составил 2,37 млрд рублей, половина финансирования приходится на Санкт-Петербург (рост в пять раз).

Больше всего спрос на ИЖС увеличился в Республиках Карелии в Мурманской области — в восемь раз, и Коми — в семь раз.

Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка:

«Такие кредиты набирают популярность по ряду понятных причин: в первую очередь, собственный дом — мечта многих семей, а ИЖС — удобный инструмент для её реализации. К тому же ИЖС позволяет получить постоянную регистрацию, предполагает развитую инфраструктуру и главное –  даёт возможность взять кредит с господдержкой, то есть с низкой ставкой, можно использовать материнский капитал и другие льготы. Впереди весна, сезон переездов и строительства частных домов, в связи с этим мы ожидаем дальнейшего роста спроса на этот продукт».

Лидеры по оформленным кредитам на ИЖС в денежном выражении по итогам января-февраля этого года –  Санкт-Петербург (1,17 млрд руб.), Ленинградская область (424,5 млн руб.), Вологодская область (249,5 млн рублей).

Константин Бугрим, Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк: «В Карелии спрос на ипотеку на индивидуальное жилое строительство (ИЖС) вырос в восемь раз по сравнению с прошлым годом. Объем выданной ипотеки только за два месяца составил практически 80 млн рублей. Ипотека на ИЖС становится все более востребованной по нескольким причинам: она позволяет получить жилье, которое полностью соответствует индивидуальным потребностям клиентов, а также сэкономить на покупке готового жилья. Как правило, стоимость строительства ниже, чем стоимость готового объекта. Также ипотека позволяет распределить затраты на длительный период времени — это делает процесс строительства доступным для многих наших клиентов».

О том, как выбрать подходящую программу ипотечного кредитования и на что обращать внимание в первую очередь смотрите в программе «На всякий случай» ГТРК «Карелия».

Экспертами в студии были Наталья Сильвентойнен, начальник Управления ипотечного кредитования в Карелии и Илья Политов, генеральный директор Многофункционального центра недвижимости.

Источник: ПАО Сбербанк

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