Сбербанк прокомментировал информацию о вирусе, якобы крадущем деньги клиентов

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Приложение "Сбербанк Онлайн" защищено от атак вируса, который крадет информацию о банковских картах и выводит средства со счетов клиентов банка.
Об этом сообщили в банке в ответ на исследование компании "Доктор Веб", заявившей о выявлении трояна, способного нанести ущерб клиентам Сбербанка.
Вирусные аналитики компании "Доктор Веб" зафиксировали распространение троянца Android.BankBot.358.origin, который нацелен на клиентов Сбербанка. Эта вредоносная программа крадет информацию о банковских картах, выводит деньги со счетов, а также блокирует зараженные устройства и требует выкуп.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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