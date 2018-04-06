Сбербанк прокомментировал информацию о вирусе, якобы крадущем деньги клиентов

Приложение "Сбербанк Онлайн" защищено от атак вируса, который крадет информацию о банковских картах и выводит средства со счетов клиентов банка.

Об этом сообщили в банке в ответ на исследование компании "Доктор Веб", заявившей о выявлении трояна, способного нанести ущерб клиентам Сбербанка.

Вирусные аналитики компании "Доктор Веб" зафиксировали распространение троянца Android.BankBot.358.origin, который нацелен на клиентов Сбербанка. Эта вредоносная программа крадет информацию о банковских картах, выводит деньги со счетов, а также блокирует зараженные устройства и требует выкуп.

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