Жители Петрозаводска пожаловались на «беспощадный вирус»

Горожане отмечают, что несмотря на симптоматику, тест на коронавирус показывает отрицательный результат.

В паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск опубликовали пост, автор которого пожаловался на странный вирус с тяжелой симптоматикой.

«Что за вирус ходит беспощадный такой? Причем тест на корону — отрицательный, как правило. Но температура высокая, и даже когда снижается — ужасная ломота во всем теле и головная боль.

Страшновато, если честно — никто почему-то не задается этими вопросами и уж тем более не дает никаких разъяснений», — гласит текст сообщения.

«Или иммунитет у нас у всех теперь никакой, или вирус настолько сильно отличается от других и модифицирован. Ни одно лекарство, даже дорогостоящее, не берет его», — добавил автор.

В комментариях к публикации одна из жительниц карельской столицы написала о похожих симптомах у ее детей, которые недавно переболели. «Тесты тоже брали на грипп и ковид, отрицательно, но в справке написано ОРВИ», — сообщила горожанка.