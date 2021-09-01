Segezha Group провела в Сегеже первый городской День карьеры

25 августа в г. Сегежа, Республика Карелия, по инициативе АО «Сегежский ЦБК» (Segezha Group, MOEX: SGZH) состоялся первый городской День карьеры.

Мероприятие посетило более 70 человек.

Специалисты комбината провели для жителей города мастер-классы по прохождению собеседований, рассказали о новых вакансиях на модернизируемом производстве, познакомили с возможностями холдинга в области развития и образования. Так, корпоративные программы для сотрудников предприятия предусматривают постоянное повышение квалификации, стажировки на рабочих местах, компенсацию до 80% расходов на оплату высшего образования.

«Работа на комбинате, в Segezha Group, — это не только стабильность и уверенность в завтрашнем дне, но и дополнительные возможности для профессионального и карьерного роста. У нас динамично развивающаяся компания. Нам нужны целеустремленные, уверенные в себе профессионалы», — отмечает генеральный директор АО «Сегежский ЦБК» Алексей Паньшин.

Проведение Дней карьеры с участием сотрудников Сегежского ЦБК планируется в ближайшее время и в других регионах республики.