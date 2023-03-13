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Семьи участников СВО в Карелии пользуются мерами господдержки

Новости. Общество
13:30, 14 Марта 2023
фото: © Правительство Карелии

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С самого начала частичной мобилизации правительство Карелии разработало целый пакет мер социальной поддержки семей участников СВО.

О помощи семьям участников специальной военной операции со стороны правительства Карелии рассказала вице-премьер по социальным вопросам Лариса Подсадник.

«Все семьи благодарят за помощь, — отметила Лариса Подсадник. — Принятые меры господдержки на региональном уровне — бесплатный детский сад, бесплатное питание школьников, походы в музеи, театры, кинотеатры — для всех очень важны. И это позволяет серьезно экономить семейный бюджет. Когда в семье двое-трое детей, эта сумма для многих значительна. Также все положительно оценивают внимание, которое оказывает государство».

Власти откликаются на конкретные просьбы семей участников СВО. Помочь наколоть дрова или привезти воду, доставить лекарства из райцентра в тот или иной поселок, отвезти ребенка в детский сад в случае болезни матери — за все это отвечают местные администрации. На каждую семью участника специальной военной операции заведен паспорт, в котором прописаны все потребности людей.

Какие еще меры государственной поддержки предусмотрены правительством Карелии - читайте в нашем материале «Помогаем каждому». 

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