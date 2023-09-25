Серую ворону-инвалида отправят в Аргентину из Карелии

У домашней птицы нет двух пальцев в левом крыле.
Во вторник, 26 сентября, специалисты регионального управления Россельхознадзора осмотрели серую ворону перед отправкой в Буэнос-Айрес.
У птицы отсутствуют малый и большой пальцы левого крыла. Сотрудники провели исследования на гельминтозы, протозоозы, сальмонеллез, саркоптоз, орнитоз, грипп типов А и B. Результаты
Ворона окольцована, у нее есть международный ветеринарный паспорт.
В управлении оформили ветеринарный сертификат,
необходимый для экспорта животных за рубеж.
Далее ворону самолетом отправят из Москвы в столицу
Аргентины.
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