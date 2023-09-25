Серую ворону-инвалида отправят в Аргентину из Карелии

У домашней птицы нет двух пальцев в левом крыле.

Во вторник, 26 сентября, специалисты регионального управления Россельхознадзора осмотрели серую ворону перед отправкой в Буэнос-Айрес.



У птицы отсутствуют малый и большой пальцы левого крыла. Сотрудники провели исследования на гельминтозы, протозоозы, сальмонеллез, саркоптоз, орнитоз, грипп типов А и B. Результаты



Ворона окольцована, у нее есть международный ветеринарный паспорт.



В управлении оформили ветеринарный сертификат,

необходимый для экспорта животных за рубеж.



Далее ворону самолетом отправят из Москвы в столицу

Аргентины.