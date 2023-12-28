Девушка-инвалид из Святозера получила квартиру под Новый год

Надежда Шпакова, историю которой несколько лет назад рассказали на федеральном телеканале, переезжает из аварийного жилья.

Как пишет «Фактор News», девушке-инвалиду из Святозера 28 декабря вручили ключи от долгожданной благоустроенной квартиры в Пряже. Решить квартирный вопрос для Надежды Шпаковой, которая практически не выходит на улицу в родном селе, удалось благодаря широкому общественному резонансу. О замерзающей в аварийном жилье девушке не раз писали СМИ.

«Последней надеждой стало обращение на стрим-канал ОНФ, обращения граждан принимала Светлана Калинина, член центрального штаба организации. Несмотря на то, что Шпаковы не сильно верили в успех предприятия, чудо произошло», - пишет издание.

Подробнее о предновогоднем чуде, читайте здесь.