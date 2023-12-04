Замерзающей в аварийной квартире девушке-инвалиду из Святозера отказали в получении жилья

Надежда Шпакова не сможет получить благоустроенное жилье в рамках социального контракта.

Инвалид первой группы Надежда Шпакова, жительница Святозера, историю которой рассказали на федеральном телеканале, недавно вернулась из больницы и узнала, что надежд на получение квартиры в рамках социального контракта больше нет.

«Я вернулась из больницы. Несколько дней в ожидания письма от соцзащиты. До этого нам уже показали одну из квартир, которую могли бы дать в Святозере. Просторная – там можно было беспрепятственно передвигаться на коляске. Расположена на 1 этаже. Мы обрадовались уже и Святозеру. Пришел ответ. Мол, вы не проходите по критериям. Видимо, моя первая группа – какая-то шутка. И аварийный дом. И мама, которая заболела после меня. Устали очень. Мы не люди? Я недостаточно больна? Ну и что, что в коляске, ну и что, что попала в больницу, когда сильных морозов не было и я не выходила из дома? Эта система может быть чуть более человечной?», – рассказала «Фактор News» Надежда.

Подробнее читайте здесь.