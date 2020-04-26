Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на 6 человек и составило 62, сообщает оперштаб в Карелии.

Еще шесть новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Петрозаводске. Все заболевшие из того же самого круга контактов, что и 10 человек, о которых мы сообщали 26 апреля – все они представители одной из национальных диаспор. Среди заболевших были дети двух, четырех, восьми и 16 лет.

"Люди пренебрегли ограничительными мерами и предписаниями врачей, не раз говоривших о том, что сейчас не время для больших семейных праздников с приглашением гостей. Оценку этой ситуации теперь дадут правоохранительные органы", – сообщается в паблике оперштаба.

Два человека выздоровели, в Петрозаводске и Сегеже. Итого на сегодня в республике семь вылечившихся от COVID-19.

Всего проведено 12127 исследованией(+526 за сутки).

На самокарантине находится 1942 человека (-103 за сутки).

В местах обсервации содержатся 28 человек (0 за сутки).