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Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии

Новости. Общество
09:45, 27 Апреля 2020
фото: © Сергей Петров/ТАСС
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Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на 6 человек и составило 62, сообщает оперштаб в Карелии.

Еще шесть новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Петрозаводске. Все заболевшие из того же самого круга контактов, что и 10 человек, о которых мы сообщали 26 апреля – все они представители одной из национальных диаспор. Среди заболевших были дети двух, четырех, восьми и 16 лет.

"Люди пренебрегли ограничительными мерами и предписаниями врачей, не раз говоривших о том, что сейчас не время для больших семейных праздников с приглашением гостей. Оценку этой ситуации теперь дадут правоохранительные органы", – сообщается в паблике оперштаба.

Два человека выздоровели, в Петрозаводске и Сегеже. Итого на сегодня в республике семь вылечившихся от COVID-19.

Всего проведено 12127 исследованией(+526 за сутки).

На самокарантине находится 1942 человека (-103 за сутки).

В местах обсервации содержатся 28 человек (0 за сутки).

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Комментарии

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Вася
2020-04-27 10:34:32
За Ким Чен Ына переживаю,как они теперь будут жить,тока с колен встали,олигархов прижучили,Америку уже побеждали,хохлов не любили,о Господи.
Вася
2020-04-27 10:30:19
Песков рассказал о волнении за посещавшего больницу в Коммунарке Путина
&&&&&&&&&&&&&&
2020-04-27 10:17:30
Национальную рознь разжигает или о чём он говорит ? Там у всех гражданство РФ .
Вася
2020-04-27 10:01:02
Кто это диаспора?
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