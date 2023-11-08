Школьникам Беломорского района рассказали о повседневном быте пожарных

Личный состав пожарной части №61 провел экскурсию для учеников 9 класса.
Личный состав пожарной части №61 по охране Беломорска ГКУ РК «ОПС по Беломорскому району» провел экскурсию для учеников 9 класса средней школы №1 Беломорского района.
На территории части в ходе экскурсии школьникам рассказали о повседневном быте пожарных, боевой деятельности, показали пожарную технику и пожарно-техническое вооружение.
Кроме того, для юных гостей также провели инструктаж по правилам пожарной безопасности.
Напомним, ПЧ№ 61 также приняла участие в пожарно-тактических учениях на гидроэлектросанциях района.
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