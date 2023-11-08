На ГЭС в Беломорском районе провели пожарные учения

Отрабатывали действия по ликвидации розлива нефтепродуктов.

Личный состав пожарной части № 61 ГКУ РК «ОПС по Беломорскому району» 8 ноября принял участие в пожарно-тактических учениях на гидроэлектросанциях района — Выгостровской и Беломорской, сообщили в официальном паблике части.

В ходе учений отрабатывали взаимодействия подразделений пожарной охраны с аварийно-спасательным формированием «СМАРП», а также персоналом электростанции для ликвидации розлива нефтепродуктов в результате потери герметичности емкостей хранения трансформаторного масла.

Действия всех участников тренировки были расценены как «удовлетворительно», рассказали в источнике.