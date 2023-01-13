Школьники Карелии получат 175 бесплатных путевок в лагеря на море

В 2023 году карельские школьники могут претендовать на отдых в крупнейших центрах отдыха.

По информации Минобразования Карелии, республика получила квоту на 80 бесплатных путевок в «Артек» (Республика Крым, Гурзуф), на 32 - в «Смену» (Краснодарский край, Анапа, Сукко), на 30 - в «Океан» (Приморский край, Владивосток), 28 - в «Орлёнок» (Краснодарский край, Туапсинский район), 5 - в «Алые паруса» (Республика Крым, Евпатория).

Регистрация в «Артек», «Смену» и «Океан» доступна онлайн,

Для получения путевки в «Орлёнок» и «Алые паруса» необходимо обратиться в Центр диагностики и консультирования по адресу Студенческий пер., д. 7 или по почте oodo.cdk@mail.ru.

Подробную информацию можно получить по телефону +79004572441, а также в Министерстве образования и спорта Карелии по телефонам 8 (8142) 717-322, 717-315.