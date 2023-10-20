Школьница из Карелии завоевала первую медаль на чемпионате профессионального мастерства

Таисия Попова из Петрозаводска стала призером в сложнейшей компетенции.

Первый серьезный успех на «Абилимпиксе», национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, пришел к представительнице Карелии Таисии Поповой, ученице школы № 14 Петрозаводска.

Как сообщили в правительстве республики, Таисия завоевала серебро в одной из сложнейших компетенций для школьников — «Токарные работы на станках с числовым программным управлением», где нужно было показать как теоретические, так и практические знания.

Наставником девушки был Сергей Евгеньевич Максимов, опытный преподаватель автотранспортного техникума. В правительстве поздравили Таисию с медалью и пожелали успехов остальным участникам команды.

В Управлении труда и занятости республики, которое выступило организатором соревнований в Карелии, напомнили, что к мировому движению «Абилимпикс» республика присоединилась в 2017 году. За 6 лет участия карельские конкурсанты привезли с общероссийского этапа 15 медалей.

Ранее мы сообщали,что карельская делегация отправилась на национальный чемпионат «Абилимпикс» в Москву. Республику на нем представляют пятеро учащихся.