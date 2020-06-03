Школы и садики Петрозаводска отремонтируют за 100 мнл рублей

На выполнение ремонтных работ в зданиях образовательных организаций Петрозаводска в 2020 году предусмотрено более 100 млн рублей, сообщили в администрации города.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник побывала сегодня в школе №35, где идет капремонт кровли стоимостью 7 млн рублей.

"Это очень долгожданный капитальный ремонт. Протечки кровли были очень серьезные на протяжение двух десятков лет. Текущий ремонт уже не спасал ситуацию, поэтому для капитального ремонта кровли был выполнен полноценный проект, - сказала Ирина Мирошник. - Подрядчик работает в графике, за ним осуществляется тщательный контроль технадзора. Рассчитываем, что подрядная организация справится в срок и дети будут учиться в безопасных и комфортных условиях в новом учебном году".

Работы капитального характера проводятся на 18 объектах образования. В школах и детских садах Петрозаводска идут ремонты крылец, кровель, санузлов, внутренних помещений и инженерных коммуникаций и другие виды работ. Во всех учреждениях муниципальной системы образования организована работа по косметическому ремонту внутренних помещений.

Кроме того, в 2020 году по итогам конкурсного отбора проектов для предоставления субсидий на поддержку местных инициатив граждан на благоустройство территории средней школы № 43 предусмотрено 1, 65 млн рублей. Это средства республиканского и городского бюджетов, а также безвозмездные поступления от юридических и физических лиц. На территории школы будет заменено асфальтовое покрытие, оборудованы детская и спортивные площадки.

В рамках реализации мероприятий гопрограммы республики "Доступная среда" в 2020 году осуществляются мероприятия по созданию безбарьерной среды в 5 детских садах. Общая сумма выделенных средств из бюджетов различных уровней - миллион рублей. В детских садах идут ремонты крылец и входных зон, калиток, устанавливаются тактильные таблички со шрифтом Брайля и средствами вызова персонала образовательной организации. Продолжается также оснащение кабинетов психологов и сенсорных комнат специализированным реабилитационным и компьютерным оборудованием, а также дидактическими материалами.

"Более 100 миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделено на ремонт школ и садиков. В настоящее время ремонтные работы начаты на большинстве объектов", - отметила Ирина Мирошник.

Ранее сообщалось, более 200 млн рублей выделят на создание дополнительных мест в детских садах Петрозаводска.