Более 200 млн рублей выделят на создание дополнительных мест в детских садах Петрозаводска

Депутаты Петросовета внесли изменения в городской бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сообщили в администрации столицы Карелии.

Как рассказала на сессии Петросовета председатель комитета финансов администрации города Елена Логинова, изменения в бюджете связаны с поступлением межбюджетных трансфертов. Они предполагают увеличение доходов и расходов городской казны на 236,7 млн рублей. Средства будут направлены на реализацию комплекса мероприятий по созданию дополнительных мест в детских садах. Более 194, 6 млн рублей запланировано на строительство трех дошкольных учреждений в районе улицы Хейкконена, улицы Генерала Судакова и улицы Энтузиастов.

Кроме того, предусмотрено финансирование разработки проектной документации на строительство еще одного детского сада на 300 мест в районе улицы Чехова, ремонтов бассейна школы №34 и кровли лицея №1, а также установки двух светофорных объектов на перекрестке проспекта Карла Маркса – улицы Пушкинская – улицы Фаддеевская и на пересечении улицы Древлянка с Березовой аллеей.

Напомним, новые дошкольные учреждения в микрорайоне Кукковка планируют открыть к концу 2020 года.