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В Петрозаводске продолжается строительство двух детских садов (ФОТО)

Новости. Общество
11:22, 03 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Новые дошкольные учреждения в микрорайоне Кукковка планируют открыть в срок – к концу 2020 года.

Заместитель главы администрации, председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов проинспектировал работу подрядчика, занимающегося возведением двух детских садов на Кукковке.

"Одно из зданий уже подведено под крышу, прокладка коммуникаций здесь близится к завершению. На следующей неделе подрядчик приступит к отделке 1 этажа. Обе стройки идут в срок, в соответствии с муниципальным контрактом", - цитируют в мэрии Евгения Перова.

Напомним, строительство сразу двух садиков на 150 мест каждый началось в Петрозаводске в начале года. Они будут располагаться в 100 метрах друг от друга на улицах Генерала Судакова и Энтузиастов в микрорайоне Кукковка-3 и являться одним дошкольным учреждением. Согласно проектам в районе новостроек возведут два трехэтажных здания, рассчитанных на 6 групповых ячеек со спальными и игровыми комнатами по 25 мест каждая. В учреждениях будут залы для музыкальных и спортивных занятий, методический кабинет, кабинет для занятий с детьми, пищеблок, медицинский блок, постирочная, хозяйственные и технические помещения. Детские сады будут оснащены системой видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Помещения садиков будут полностью доступны для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в рамках нацпроекта "Демография" в Петрозаводске появятся четыре социальных объекта. В этом году на Древлянке приступят к возведению дошкольного учреждения на 300 мест. Также, помимо уже строящихся, на Кукковке (в районе улицы Чехова) в следующем году появится новый детский сад для 300 воспитанников.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-06-03 11:25:17
Хде борцуны из каменного карьера ? Надо протестовать .
zanoza
2020-06-03 13:06:35
новый, там же где и "мы тут власть" :)
Гость
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