В Петрозаводске началось строительство сразу двух новых детских садов

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание на месте строительства двух новых детских садов в микрорайоне Кукковка.

В столице Карелии началось строительство сразу двух садиков на 150 мест каждый. Они будут располагаться в 100 метрах друг от друга на улицах Генерала Судакова и Энтузиастов в микрорайоне Кукковка-3 и являться одним дошкольным учреждением.





На строительной площадке сегодня побывала глава Петрозаводска, которая оценила ход работ. По словам подрядчика, поскольку проекты садиков типовые, уже обкатанные в Петрозаводске, их реализация не займет много времени. В настоящее время земельные участки на месте строительства уже очищены от деревьев, сделаны котлованы под здания и идут работы по монтажу фундамента.



Согласно проектам в районе новостроек возведут два трехэтажных здания, рассчитанных на 6 групповых ячеек со спальными и игровыми комнатами по 25 мест каждая. В учреждениях будут залы для музыкальных и спортивных занятий, методический кабинет, кабинет для занятий с детьми, пищеблок, медицинский блок, постирочная, хозяйственные и технические помещения. Детские сады будут оснащены системой видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Помещения садиков будут полностью доступны для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проектом удалось предусмотреть не только размещение на территории садиков детских площадок с теневыми завесами и игровыми формами, но большой парковки для родителей.





Кроме того, застройщик готовит отдельную газовую котельную для новых объектов, что позволит оптимизировать затраты дошкольного учреждения по коммунальным платежам.

"У нас очень большая потребность в местах в дошкольных учреждениях на Древлянке и на Кукковке. В первом микрорайоне очередной новый садик откроется на улице Попова, а еще один садик находится в стадии проектирования. На Кукковке, тоже очень важном, значимом, густонаселенном микрорайоне, ориентировочно осенью-зимой 2020 года мы откроем сразу два садика. В новом современном районе появятся современные дошкольные организации", - отметила глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

По словам Мирошник, администрация города усиливает строительный надзор за возведением социальных объектов. Помимо государственного строительного надзора петрозаводские власти заказали дополнительную экспертизу, которая будет вестись на всех этапах стройки.

"Контроль будет осуществляться в ежедневном режиме непосредственно на стройке, а не по документам. На данным момент мы видим, что, хотя разрешение на строительство получено недавно, работы ведутся активно. Все идет по графику. Уверена, скоро жители Кукковки получат новое дошкольное учреждение, а мы двинемся еще на шаг в сторону решения проблемы обеспечения местами в детских садах петрозаводчан", - сказал Ирина Мирошник.

По словам депутат Петросовета Ольги Билко, депутатский корпус также заинтересован в максимальном контроле за строительством объектов, которые будут востребованы у жителей Кукковки-3.





"Важно, чтобы все было сделано качественно. Рассчитываем, что в конце года увидим детские садики, которые соответствуют всем современным требованиям", - отметила депутат.

Напомним, каждый садик на Кукковке обойдется федеральному бюджету в 110 млн рублей.



