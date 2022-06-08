Штрафы и конфискация автомобилей — накажут тех, кто выбрасывает мусор из окон машин

Госдума в приняла окончательном чтении закон о штрафах за правонарушения при обращении с отходами производства и потребления.

Закон устанавливает административную ответственность для тех, кто выбрасывает из автомобилей мусор в неположенных местах. Предусмотрены штрафы для граждан в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей; для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

За повторное совершение правонарушения, предусматривается штраф для граждан в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; для должностных лиц — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей; для юридических — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей.

У должностных лиц и организаций могут конфисковать транспортные средства, на которых они привезут мусор.