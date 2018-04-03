Сильный ветер ожидается во вторник в Карелии

В Единой дежурно-диспетчерской службе рассказали об ухудшении погоды 3 апреля.

Днем на большей части республики ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, на юге во второй половине дня с дождём. В отдельных районах метель.

Местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Днем усиление восточного, юго-восточного ветра порывами до 15-18 м/с.