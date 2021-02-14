Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Элитной турбазе с яхтклубом в Карелии построили инфраструктуру за счет бюджета 6
Сегодня 13:30
Новый штамм коронавируса оказался опасным для детей
14.02.2021 21:40
Жительница Карелии осталась без прав за передачу руля пьяному водителю 3
Сегодня 08:20
Какие автодороги в окрестностях Петрозаводска отремонтируют в 2021 году: список 3
Сегодня 09:49
На Ладоге пилот снегохода провалился под лёд и погиб (ВИДЕО)
Сегодня 18:40
Шесть человек пострадали в аварии на трассе в Карелии
Сегодня 09:53

Скульптуру Аленки из Нововоронежа продали на торгах за 2,6 млн рублей

Новости. Общество
19:10, 15 Февраля 2021
фото: © Нововоронеж Online
Загрузка...

В аукционе участвовали четыре претендента.

Российский аукционный дом (РАД) за 2,6 млн рублей продал скульптуру Аленки из Нововоронежа. Начальная цена арт-объекта составляла 1 млн рублей, сообщила ТАСС представитель РАД.

"Торги завершились, "арт-объект Аленушка" продан за 2,6 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

По данным сайта Российского аукционного дома, торги начались в 11.00 мск в понедельник, в них участвовали четыре претендента. Аукцион завершился почти через два с половиной часа. По данным представительницы РАД, имя покупателя пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Нововоронежский памятник Аленке, внешний вид которой вызвал активное осуждение в медиа и соцсетях, демонтировали спустя три дня после установки,

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-02-15 20:02:47
Фонариком подсветят - еще не так выглядеть станешь :)
Ванёк
2021-02-15 19:49:42
На скобееву говорят была похожа .
наташка
2021-02-15 19:36:22
агрекалчнутые интеллектуалы купили бы - вкусы совпадают. Но сами нищеброды и донатят / попрошайничают по ихнему / постоянно друг у друга.
Off
2021-02-15 19:30:07
Она мне социопата напоминает...ну тот ,кто врунофф, он же критикан :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
13.02.2021, 15:52
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии
13.02.2021, 15:02
Родионов объяснил, что будет выпускать промышленный парк стоимостью 1,2 млрд в Петрозаводске
10.02.2021, 15:05
Жительница Кондопожского района заплатит больше 10 млн рублей за воровство электроэнергии

Аналитика

Сегодня 16:30
Капитал
Государство как инвестор 1
На что планируется потратить более пяти миллиардов рублей из региональной адресной инвестиционной программы Карелии?
"Увеличение доли на европейском рынке – вполне реально"
Сегодня 14:51
"Проблемы энергетики Карелии никому в одиночку не решить…" 8
11.02.2021 12:44
Миллиарды на помощь отстающему 8
10.02.2021 16:53
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2021 14:00
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
Клиника доброго стоматолога 3
09.02.2021 09:07
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»