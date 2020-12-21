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Испугавший народ памятник Алёнке демонтировали

Новости. Общество
23:30, 21 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Михаил Бормотов
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В Нововоронеже демонтировали испугавший местных жителей памятник Алёнке.

Нововоронежский памятник Аленке, внешний вид которой вызвал активное осуждение в медиа и соцсетях, демонтировали спустя три дня после установки, сообщила РИА Новости замглавы администрации города Светлана Тулинова.

Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника шокировал сперва горожан, а потом и всю страну. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".

В понедельник на совещании в администрации города было принято решение демонтировать этот арт-объект.

"Демонтировали. Сейчас уже (в соцсетях) пишут: "Зачем демонтируют? Надо оставить", - сказала Тулинова.

Сообщается, что Аленку отправят на хранение в муниципальное предприятие.

Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.

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