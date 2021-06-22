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Следком Карелии проверяет обстоятельства гибели подростка на воде

Новости. Происшествия
19:43, 22 Июня 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель

В Сегеже во время купания утонул 16-летний подросток, проводится доследственная проверка, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком Карелии проводит доследственную проверку по факту гибели 16-летнего подростка.

По версии следствия, 21 июня юный житель Сегежи со своими друзьями пошел на реку, расположенную в городе, где во время купания утонул.

В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение.

Напомним, 21 июня юный сегежанин погиб во время купания в районе железнодорожного моста у старого вокзала.

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